2020/06/25 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الخميس، عن اجتماع مرتقب لنواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملفات عدة.وقال عواد، إن “نواب البصرة لم يعقدوا اجتماعا حتى الآن مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما عدا الأول الذي حصل بشأن تسمية وزير النفط”.وأضاف، أنه “سيتم عقد اجتماع جديد لنواب البصرة مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون: اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون: اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).