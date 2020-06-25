نائب: قانون الاقتراض أمن رواتب أربع فئات

2020/06/25 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، الخميس، تأمين قانون الاقتراض رواتب أربع فئات.وقال كنا إن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المصوت عليه كان يتضمن سد العجز المالي الذي يقدر بـ 35 مليار دولار”، لافتا إلى أن “البرلمان حدد الاقتراض الخارجي بـ 5 مليارات دولار، وألزم الحكومة بتقديم برنامجها الإصلاحي خلال مدة 60 يوما”.وأضاف، أن […]

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