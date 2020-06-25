نائب: وجود توافق سياسي على منح وزارة للمكون التركماني

2020/06/25 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، وجود توافق سياسي على منح وزارة للمكون التركماني في حكومة الكاظمي.وقال الصالحي في تصريح، إن هناك توافقا سياسيا من قبل الكتل النيابية على منح وزارة للمكون التركماني كاستحقاق قبل تشكيل الحكومة”.وطالب الصالحي، بضرورة الإسراع بمنح وزارة للمكون التركماني.

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