درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس لليوم الخميس

2020/06/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، النائب رعد الدهلكي، الخميس (25 حزيران 2020)، عن خارطة طريق لحسم مصير أهم مخيمات النزوح في ديالى.

وقال الدهلكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مخيم معسكر سعد في بعقوبة يضم أكثر من

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الخميس (25 حزيران 2020)، بأن متطوعين قاموا بتحويل مقر المجلس البلدي في سوق الشيوخ إلى مكان للحجر الصحي.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة من الشباب المتطوعين تمكنوا من اع

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة التربية، الخميس (25 حزيران 2020)، بانها تستعد لإعداد تعليمات الامتحان المفتوح الخاص بالطلبة المكملين والراسبين في الثالث المتوسط.





وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح صحفي، ان "ال

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