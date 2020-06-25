الهجرة النيابية تكشف عن خارطة طريق لحسم مصير أهم مخيمات النزوح في ديالى

2020/06/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، النائب رعد الدهلكي، الخميس (25 حزيران 2020)، عن خارطة...





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