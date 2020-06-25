الملحق العسكري الإيراني يدعو وزير الدفاع العراقي لإحياء اللجنة الرباعية

2020/06/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استقبل وزير الدفاع، الفريق الركن جمعة عناد سعدون، الخميس (25 حزيران 2020) الملحق العسكري الايراني في بغداد العميد مصطفى مراديان، لبحث سبل تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران والعراق.

ووفقا لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) فإن "اللقاء بحث موضوع تفعيل نشاطات اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب والذي تشارك فيه ايران والعراق وسوريا وروسيا".

واضافت: "كما عرض مراديان خلال اللقاء النجاحات العلمية والطبية التي حققتها ايران في مجال مكافحة فيروس كورونا رغم الحظر الامريكي الظالم على البلاد."

واشارت الى أن "وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون، اشاد بالمساعدات الايرانية لبلاده في المجالات المختلفة خاصة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة تنظيم داعش".

وتأسست اللجنة الرباعية في سبتمبر عام 2015، بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لمكافحة مسلحي تنظيم داعش، وتتكون من إيران وسوريا وروسيا والعراق، تعقد اجتماعها، عادةً في العاصمة بغداد.

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بغداد اليوم- متابعة

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وقالت العقيلي في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي دخل ح

بغداد اليوم-متابعة

رأى وزير شؤون المناطق خارج الإقليم في حكومة كردستان، عضو الوفد الكردي، خالد شواني، إن هذه المرحلة من المفاوضات تتميز "بوجود ارادة حقيقية" لدى الحكومة الاتحادية، وحكومة الاقليم، لحل الملفات العالقة.

وقال شواني،

بغداد اليوم ـ بغداد

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وقال المكتب الاعلامي للرئيس صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " رئيس الجمهورية برهم

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