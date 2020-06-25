صحة البصرة: نصب وتشغيل معمل لانتاج الاوكسجين في مستشفى البصرة التعليمي

2020/06/25 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن تمكنها من نصب وتشغيل معمل لانتاج الاوكسجين في مستشفى البصرة التعليمي بسعة 12 متراً مكعبا في الساعة وذلك من أجل تجهيز ردهات العناية المركزة . وذكرت الدائرة في بيان ان “المعمل بدء اعتبارا من اليوم بتجهيز ردهات العناية المركزة الاولى والثانية بالاوكسجين في المستشفى، فيما يتم التوجه لتزويد الردهة […]

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