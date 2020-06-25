السليمانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

2020/06/25 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس ان ثلاثة مصابين بفيروس كورونا قد توفوا في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المتوفين هم امراة من اهالي قضاء سيد صادق ورجلان من سكنة قضاء بينجوين.

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل اربع وفيات، و216 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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