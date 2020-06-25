صراع العقل والقلب - حنان بديع

2020/06/25 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع نشعر بأننا مركز الكون وأن مشاكلنا الصغيرة وقراراتنا السخيفة منها والمهمة تبدو وكأنها قضية كونية في نظرنا على الأقل ، رغم أن حياتنا على الارض تبدو كحياة الفراشات بالنسبة لعمر الأرض والمجرة وكأننا نعيش دقائق أو ثواني لكن معظمنا يفلسف حياته العظيمة هذه رغم قصرها زمنيا!هذه الحياة الأقصر من قصيرة نعيشها في صراع أزلي ما بين العقل والقلب ونحتار في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتنا مثل الوظيفة والزواج ..< ......





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