كورونا يحصد المزيد.. تسجيل حالتي وفاة في السليمانية

2020/06/25 | 10:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الإصابات في السليمانية 3,341 وهي لا تزال تتصدر عدد الإصابات والوفيات و

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