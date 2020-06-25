داخلية كوردستان تمنح المحافظات صلاحية فرض حظر التجول

2020/06/25 | 10:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الوزارة عدداً من القرارات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا

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