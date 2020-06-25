أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

2020/06/25 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الطبيب المعالج للفنان المصري الراحل، أحمد زكي، اليوم الخميس، عن سر متعلق به قبل وفاته بأيام.وأشار الطبيب ياسر عبد القادر إلى أن أحمد زكي فقد بصره بسبب إصابته بالسرطان، الذي ضغط على عصب البصر، وتسبب في إصابته بالعمى، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.من جانبها، قالت الفنانة المصرية المعتزلة، شهيرة، للصحيفة إن صديقها […]

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