2020/06/25 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيأة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي تمسكها بالمدرب حسن أحمد لقيادة فريق الكرة في منافسات الموسم المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة النادي برئاسة عباس مهدي الغريري مع المدرب ومساعده بهاء كاظم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إدارة نادي النجف تؤكد تمسكها بالشاطر حسن ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إدارة نادي النجف تؤكد تمسكها بالشاطر حسن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).