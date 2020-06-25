يمنع تشغيل المروحة أثناء النوم

2020/06/25 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى بعض الأشخاص أن استخدام المروحة خلال فصل الصيف أكثر أمانا من استخدام المكيف، لكن هناك مخاطر لاستعمالها أثناء النوم.

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