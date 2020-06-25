الخارجية الايرانية: لن نتراجع قيد أنملة عن الوقوف في وجه العقوبات

2020/06/25 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر تويتر، أن إيران وفنزويلا لن تتراجعا قيد أنملة عن الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية.وأعربت إيران عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كراكاس ذلك.وقال موسوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن بلاده وفنزويلا تمتلكان الحق في التجارة الحرة.وأضاف أن إيران “أثبتت أنها […]

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