نفط ميسان: تخصيص مبالغ مالية لشراء جهاز تقطيع وفصل بلازما الدم

2020/06/25 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة نفط ميسان، الخميس، تخصيص مبالغ مالية لتغطية كلف شراء جهاز تقطيع وفصل بلازما الدم لعدم توفره بالمستشفيات لصالح دائرة صحة المحافظة.وقال معاون المدير العام للشركة، علي جاسم حمود، إن “الشركة واستجابة لطلب خلية الازمة ودائرة الصحة، وبعد إزدياد حالات الاصابة بين صفوف المواطنين ، تمت مفاتحة وزارة النفط لشراء الجهاز الذي يساعد […]

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