الكاظمي يؤكد اهمية التعاون المشترك مع الاردن وتفعيل سريع للقضايا المشتركة يوازي حجم التحديات

2020/06/25 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الأردني والوفد المرافق له، أن القضايا المشتركة بين البلدين ستشهد “تفعيلاً سريعاً” يوازي حجم التحديات.وذكر بيان لمكتب الكاظمي : إن الأخير استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد … Readmore

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