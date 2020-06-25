اجتماع مرتقب لنواب عن البصرة مع الكاظمي لمناقشة عدة ملفات

2020/06/25 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الخميس (25 حزيران 2020)، عن اجتماع مرتقب لنواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملفات عدة.ونقلت لوكالة الأنباء العراقية عن عواد قوله، إن “نواب البصرة لم يعقدوا اجتماعاً حتى الآن … Readmore

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