كتلة برلمانية: قانون الاقتراض أمن رواتب أربع فئات

2020/06/25 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، اليوم الخميس، تأمين قانون الاقتراض رواتب أربع فئات.وقال كنا بحسب الإعلام الحكومي، إن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المصوت عليه كان يتضمن سد العجز المالي الذي يقدر بـ 35 مليار دولار"، لافتا إلى أن "البرلمان حدد الاقتراض الخارجي بـ 5 مليارات دولار، وألزم الحكومة بتقديم برنامجها الإصلاحي خلال مدة 60 يوما".وأضاف، أن "بقية العجز يمكن تسديده من خلال رسوم الجمارك والجبايات وغيرها، فضلا عن الاقتراض من البنوك الداخلية الثلاثة، وكذلك الاستعانة بحوالات الخزينة لدى البنك المركزي".وأشار إلى أنه "تم إدراج مواد في قانون الاقتراض تتضمن تخصيصات مالية للمعينين الجدد الذين لم يستلموا رواتبهم وكذلك مستحقات العقود والأجراء اليوميين، ومستحقات الفلاحين، فضلا عن تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين".وصوّت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

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