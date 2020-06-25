ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور “صادمة” لمسحات كورونا  في إحدى مختبرات الصحة

2020/06/25 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا صادمة لتراكم عينات مسحات كورونا قالوا انها في المختبر المركزي، فيما عبروا عن صدمتهم من كميات المسحات وطريقة التخزين السيئة دون ترتيب العينات بطريقة جيدة متسائلين عن الكيفية التي تمكنهم من معرفة عائدية كل مسحة.🔻شكراً للحكومات وأحزابهاعندما تُصاب بالفيروس، يُرسل نموذج فحصك ألى هذا المكانوهو المختبر […]

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