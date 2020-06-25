الطقس.. استقرار لدرجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

2020/06/25 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، استقرار درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد. وذكر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة، في بيان ان “الطقس سيكون صحوا ولاتغيير في درجات الحرارة عن الايام السابقة” مبينا ان “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

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