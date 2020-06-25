2020/06/25 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المدرب واللاعب الدولي السابق، راضي شنيشل، حقيقة اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال شنيشل في تصريح لوكالة/ المعلومة/، “الحمد لله صحتي جيدة ولست مصاباً بفيروس كورونا كما أشارت بعض الصفحات ولم انقل الى المستشفى”.وأضاف ان “هناك بعض الصفحات والمواقع التي تبحث عن الشهرة لكن على حساب أرواح وسلامة الناس دون مراعاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة إصابة راضي شنيشل بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة إصابة راضي شنيشل بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).