2020/06/25 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عفر تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي، الخميس، محكمة استئناف النجف الأشرف للوقاية من جائحة كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن حملة وعي عفرت مفارز تشكيل العتبة العلوية للحشد الشعبي جميع أروقة أقسام محكمة استئناف النجف الاشرف استجابة لمناشدة من المحكمة للوقاية من جائحة كورونا”.ويواصل تشكيل العتبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعفر محكمة استئناف النجف للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعفر محكمة استئناف النجف للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).