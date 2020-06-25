الحشد الشعبي يعفر محكمة استئناف النجف للوقاية من كورونا

2020/06/25 | 10:46 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
عفر تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي، الخميس، محكمة استئناف النجف الأشرف للوقاية من جائحة كورونا.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن حملة وعي عفرت مفارز تشكيل العتبة العلوية للحشد الشعبي جميع أروقة أقسام محكمة استئناف النجف الاشرف استجابة لمناشدة من المحكمة للوقاية من جائحة كورونا”.
ويواصل تشكيل العتبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعفر محكمة استئناف النجف للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عفر تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي، الخميس، محكمة استئناف النجف الأشرف للوقاية من جائحة كورونا.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن حملة وعي عفرت مفارز تشكيل العتبة العلوية للحشد الشعبي جميع أروقة أقسام محكمة استئناف النجف الاشرف استجابة لمناشدة من المحكمة للوقاية من جائحة كورونا”.
ويواصل تشكيل العتبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعفر محكمة استئناف النجف للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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