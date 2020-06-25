أميركا تسجل أكثر من 35 الف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2020/06/25 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجّلت الولايات المتحدة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أكثر من 35 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، ما تعد الحصيلة اليومية الأعلى منذ أبريل.وذكرت الصحيفة في هذا الشأن أن الحصيلة اليومية للعدوى الجديدة تستمر في النمو في 20 ولاية، وأصعبها في فلوريدا، حيث رصدت هناك 5508 حالات، وأكثر من 5 آلاف في تكساس، […]

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