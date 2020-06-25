تحرك برلماني لإقالة وزير بحكومة الكاظمي

2020/06/25 | 10:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حمل النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي يوم الخميس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مسؤولية وفاة الكابتن احمد راضي.

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