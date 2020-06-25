وزير الخارجية التركي يرد على تصريحات السيسي بخصوص مناطق الخط الاحمر في ليبيا

2020/06/25 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وتحديد الأخير منطقتي سرت والجفرة باعتبار أنهما “خط أحمر” بالنسبة لمصر قائلا إن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات على حد تعبيره.ونقلت وكالة أنباء … Readmore

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