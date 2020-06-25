تزويد مستشفى الحسين التعليمي بـ 10 الاف لتر من الاوكسجين الطبي

2020/06/25 | 10:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجـهت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، بتجهيز (مستشفـى الحسيـن التعليمـي) في محافظة ذي قار بالأوكسجين الطبي وعلى الفـور .واوضح بيان صادر من المكتب الاعلامي للوزارة ان الوزير منهل عزيز "وجه الشركة العامة للصناعات الكهربائية لرفد مستشفى الحسين التعليمي بعشرة الاف لتر من مادة الاوكسجين الطبي لسد النقص الذي تعاني منه المستشفى من هذه المادة".واشار البيان إلى أن "الصهاريج الخاصة بنقل الأوكسجين ستنطلق فجر الخميس الموافق 25 حزيران متوجهة إلى محافظة ذي قار لإيصال الأوكسجين الطبي إلى المحافظة وتحديداً إلى مستشفى الحسين".

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