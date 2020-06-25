2020/06/25 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر ايار الماضي.
وذكرت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومو تعلن عن الشركات الاكثر شراءً للنفط العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومو تعلن عن الشركات الاكثر شراءً للنفط العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سومو تعلن عن الشركات الاكثر شراءً للنفط العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).