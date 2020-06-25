سومو تعلن عن الشركات الاكثر شراءً للنفط العراقي

2020/06/25 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر ايار الماضي.وذكرت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى … Readmore

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