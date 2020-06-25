المالية العراقية تؤكد عدم المساس برواتب ومخصصات المتقاعدين و أصحاب الدخل المحدود

2020/06/25 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي رواتب ومخصصات المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود “خطاً أحمر” بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظمي.وقال علاوي في بيان له إن “رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود خط أحمر ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم، إضافة إلى … Readmore

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