بالصور.. البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية للمواشي

2020/06/25 | 11:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد: أين]أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة عن مباشرتها بإجراء حملة تلقيحات مجانية ضد أمراض الحمى القلاعية وجدري الاغنام و التهاب الجلد العقدي التي تصيب المواشي.

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