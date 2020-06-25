2020/06/25 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الطبيب المعالج للفنان المصري الراحل، أحمد زكي، اليوم الخميس، عن سر متعلق به قبل وفاته بأيام.وأشار الطبيب ياسر عبد القادر إلى أن أحمد زكي فقد بصره بسبب إصابته بالسرطان، الذي ضغط على عصب البصر، وتسبب في إصابته بالعمى، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.من جانبها، قالت الفنانة المصرية المعتزلة، شهيرة، للصحيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 15 عامًا على وفاته.. طبيب أحمد زكي يكشف سرًا مخفيًا عن الفنان: كان أعمى وهكذا أخفى الأمر!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 15 عامًا على وفاته.. طبيب أحمد زكي يكشف سرًا مخفيًا عن الفنان: كان أعمى وهكذا أخفى الأمر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).