2020/06/25 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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مديرية مجاري ديالى تنعى أحد مدرائها بعد وفاته بفيروس كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 7113 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 92 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، ب

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الخميس (25 حزيران 2020) بتسجل 11 وفاة و 262 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار سجلت 262 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا".

وكانت

بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة السليمانية، الخميس (25 حزيران 2020)، بتسجيل 6 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد

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