أكثر من 7100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا و92 حالة وفاة

2020/06/25 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 7113 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 92 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، بتقريرها اليومي "رصد 7113 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 7176 إصابة يوم أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل عندما تم تسجيل 7099 إصابة".

وشهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا انخفاضا لليوم السادس على التوالي، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن 613994، بينها 230225 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ679 حالة نشطة منذ يوم أمس.

ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة "92 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا (مقابل 154 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية في روسيا إلى 8605 حالات وفاة".

وكانت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لآخر مرة عند مستوى 92 حالة في 25 مايو الماضي.

وتماثل 6342 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375164 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 18.1 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

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مديرية مجاري ديالى تنعى أحد مدرائها بعد وفاته بفيروس كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الخميس (25 حزيران 2020) بتسجل 11 وفاة و 262 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار سجلت 262 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا".

وكانت

بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة السليمانية، الخميس (25 حزيران 2020)، بتسجيل 6 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد

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