حالتا وفاة بفيروس كورونا أحداها لإمام وخطيب جامع في السليمانية

2020/06/25 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي امام وخطيب جامع "القاضي محمد" في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية يوم الخميس جراء اصابته بفيروس كورونا.

ورقد الملا عبد اللطيف البينجوين امام وخطيب جامع "القاضي" محمد صباح اليوم اسبوعا كاملا في المستشفى اثر اصابته بالفيروس.

وتوفي البينجويني بسبب تدهور وضعه الصحي رغم تلقيه الدعم من جهاز التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة في مستشفى بينجوين.

وهذه ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل دين في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الجائحة اذ توفي (ملا رشيد آورحمن كاني كولي) امام وخطيب جامع وخانقاه محوي في مدينة السليمانية بالمرض يوم 4/3/2020.

في غضون ذلك افاد مصدر طبي مسؤول في وزارة الصحة العراقية لوكالة شفق نيوز، بأن رجلا يبلغ من العمر 73 عاما مصابا بفيروس كورونا من اهالي سكنة قضاء طوزخوماتو قد توفي اليوم اثر تعرضه لمضاعات.

وهذه ثالث حالة وفاة يسجلها قضاء طوزخورماتو التابع حاليا لمحافظة صلاح الدين.

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