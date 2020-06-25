2020/06/25 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضلات جسم الإنسان وظائف العضلات أقوى عضلة في جسم الإنسان أضعف عضلة في جسم الإنسان جهازك العضلي مسؤول عن حركة جسمك، حيث يرتبط بعظام الجهاز الهيكلي حوالي 700 عضلة تشكل ما يقرب من نصف وزن الجسم، فكل عضلة من هذه العضلات عضو منفصل مكون من أنسجة العضلات الهيكلية والأوعية الدموية والأوتار والأعصاب، سنتعرف في هذا […]

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