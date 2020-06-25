الموسوي لـ”العهد نيوز” وزارة التجارة لم تحرك ساكن تجاه توزيع مفردات البطاقة التموينية في ضل ازمة كورونا

2020/06/25 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداداتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، وزارة التجارة بأنها أصبحت أداة ثقيل على العراقيين، وأشار إلى أن التجارة أهملت واجباتها وانشغلت بأمور ثانوية.وقال الموسوي في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الخميس، “ان وزارة التجارة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن لم يكن لها أي دور يذكر تجاه المواطن العراقي.وأضاف، أن […]

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