وفاة مسؤول محلي في ديالى بفايروس كورونا

2020/06/25 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس، عن وفاة مدير مجاري ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة بفيروس كورونا.وقال مدير ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث ،ان” مدير مجاري ناحية بني سعد توفي قبل قليل بعد ايام على اصابته بفيروس كورونا”، مؤكدا أن “الحالة هي 5 في […]

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