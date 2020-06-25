نائب يحمل درجال مسؤولية وفاة الكابتن احمد راضي

2020/06/25 | 11:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حمل النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مسؤولية وفاة الكابتن احمد راضي.وقال عادل المحلاوي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "لانستطيع ان نعبر عن الكابتن احمد راضي كون له عطاء لايوصف فهو رمزا وطنيا عظيما شامخا بل ايقونة في الوطنية".واضاف المحلاوي: "لاابالغ عندما اقول ذلك كون لم يعرف التاريخ الحديث للعراق شخصية احبها العراقيون واجمعوا عليها مثل الفقيد احمد راضي الذي احبه جميع العراقيون الا الطائفيون الذين كانوا سبب اساسي في منعة من استلام منصب وزارة الشباب والرياضة لاسباب طائفية وقاموا بمحاربته طوال السنين الماضية باشكال مختلفة ولااستبعد أنهم وراء موته بسبب مباشر او غير مباشر".وتابع: "اقول وبالفم الملأن ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتحمل المسؤولية الكبرى في وفاة الكابتن احمد راضي بسبب اهمال متابعته،اذ كان يفترض عليه وهو زميل له وشخصية رياضية وطنية وعالمية كبيرة ان يكون ملازما له هو او فريق من الوزارة في اعلى المستويات للضغط على وزارة الصحة لتوفير العناية الكافية له وعلى مدار٢٤ ساعة لقد قدم الكثير للبلد ويستحق ان يقدم له الكثير واقل شيء عناية صحية مميزة عرفان له بذلك التي لم تعطى له".واشار الى انه "للاسف الشديد كان وزير الشباب مقصر في ذلك تقصيرا واضحا ،مما يستحق معاقبته على ذلك واقل عقوبة له اقالته وساعمل بإذن الله على تحشيد الجهود النيابية والوطنية لاقالته في اقرب جلسة مقبلة كونه لايستحق المنصب وسبب خيبة امل لنا ولجميع العراقيين ولعل المنصب غره وكما يقول العالم الاجتماعي لوبون(السلطة نشوة تعبث بالرؤوس)".واكمل: "للانصاف ان الكوادر الصحية في العراق تعمل بكل جد واخلاص والخلل ليس بهم وانما في الادارة التي لم توفر لهم الجانب اللوجستي وجعلوهم يتعرضون للموت وهم ضحية الفساد والفشل الحكومي المتراكم طيلة السنوات الماضية فلهم منا كل التقدير والاحترام".وطالب المحلاوي بـ"تشكيل لجنة تحقيقة نيابية وبالسرعة العاجلة لمعرفة ملابسات وفاة الفقيد كون هناك شك في الاسباب الحقيقية لموته ومحاسبة الجهة المقصرة واطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ذلك خاصة انه شخصية رياضية عالمية وسبب موته الم وحزن لمئات الملايين من محبيه في مختلف دول العالم وهو ماشاهده الجميع في وسائل الاعلام".وأكد: "انا ارقد في العناية المركزة في مستشفى الامير حمزة في العاصمة الاردنية(عمان) لاصابتي بجائحة كوروناواحظى بعناية مميزة في المملكة اثارت اعجابي وشكري ينعدم وجودها في العراق بسبب الفاشلون في السلطة والالم يعصر قلبي وروحي على فقيد الوطن والانسانية حيث منعني تلك الايام من كشف موقفي سوء حالتي الصحية".

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