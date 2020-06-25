وزيرة الهجرة من كربلاء: مخيم النازحين في المحافظة لم يسجل اية اصابة بفيروس كورونا

2020/06/25 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الخميس، أن مخيم النازحين في المحافظة لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا، مشيدا بجهود المحافظة في تقديم الخدمات وعمليات التعفير والتعقيم المستمرة للمخيم.وقال جابرو في مؤتمر صحفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وحضرته /المعلومة/، إن “زيارتي الى كربلاء جاءت للوقوف على احوال النازحين في المحافظة […]

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