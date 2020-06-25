نائب عن البصرة يعزو ارتفاع إصابات كورونا في المحافظة لهذه الأسباب

2020/06/25 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، الخميس ، سبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة الى تقصير المحافظ اسعد العيداني، مبينا أن هناك قرارات غير صحيحة تتخذ من المؤسسة الأمنية ولاتؤخذ من المؤسسة الصحية.وقال السكيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك امتعاض شديد حول عمل محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن التعاطي مع ملف […]

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