أستراليا تستعين بالجيش لمواجهة بؤرة إصابات جديدة بكورونا

2020/06/25 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأسترالي الخميس نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في أستراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وسينشر هؤلاء العسكريون “في الأيام المقبلة” كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز.وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق وسيقدمون أيضاً […]

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