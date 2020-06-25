استغراب نيابي من صمت التجارة على عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية لأربعة اشهر

2020/06/25 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعرب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي غاوي، الخميس، عن استغرابه من صمت وزارة التجارة حيال توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ أربعة أشهر.وقال غازي في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا نستغرب من توزيع حصة كانون الثاني وشباط متفرقة”، مبينا أن “المواطن يدفع مبالغ مالية لقاء مفردات البطاقة التموينية التي لم تسلم الى مستحقيها منذ […]

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