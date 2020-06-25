زيدان يكتفي برد راموس على برشلونة: صراعنا مستمر

2020/06/25 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار بهدفين دون رد على ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتوجب علينا أن نلعب بالكثير من الصلابة، فهذا أهم شيء في كرة القدم، نفتقد الكثير من التألق، وفي مباريات أخرى كانت لدينا فرص أكثر للتسجيل، لكن لم يحدث شيء، واليوم أضفنا لرصيدنا 3 نقاط مهمة".وأضاف: "هدف راموس؟ لقد تدرب على التسديد بهذه الطريقة كثيرًا، إنه قائدنا ويقودنا إلى الطريق الصحيح دائمًا".وتابع: "اللعب بـ4 مهاجمين؟ نحن هنا لتجربة الأشياء، وأملك الكثير من اللاعبين، وما حدث اليوم كان خيارًا بالنسبة لي ولعبنا بشكل جيد، لكننا افتقرنا إلى شيء ما، لأن الأشياء يمكن أن تتم بشكل أفضل دائمًا، والمهم هو الحفاظ على الانتصارات".

وأردف: "نحن الآن بحاجة إلى الراحة بشكل جيد، لأنه تنتظرنا العديد من المباريات، لكن الشيء نفسه يحدث لجميع الفرق الأخرى".

وواصل: "الصراع مع برشلونة؟ سيكون من الصعب حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة".واختتم: "الجدل حول التحكيم؟ لن أخوض في مثل هذه الأمور، وراموس تحدث عن الأمر، لذلك علينا أن نستريح ونفكر في المباراة التالية".

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