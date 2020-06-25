شاهد: بعد سنين من “التكتم”.. كاتم أسرار بوتين ينتقم منه ويسرب صورًا “سرية” لبناته!

2020/06/25 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ظهرت صور لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته السابقة، لم تنشر من قبل كانت ضمن مجموعة خاصة تابعة لأحد المقربين السابقين إليه.وتظهر الصور كلا من ماريا وكاترينا في الكرملين عندما كانتا مراهقتين، بعيد تسلم والدهما السلطة في بداية الألفية الثالثة.وذكر موقع ديلي ميل، إن نشر الصور يبدو أنه محاولة […]

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