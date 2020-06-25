الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية استباقية لملاحقة داعش في الأنبار

2020/06/25 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الخميس، عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من فوج الرمادي السادس حشد الانبار وبالاشتراك مع الجيش وجهاز الامن الوطني نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن فلول داعش في مناطق الطراح و […]

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