الازمة النيابية لـ”العهد نيوز”: القطاع الصحي في البلاد عموما ومحافظة ذي قار خصوصا يعاني الإهمال والفساد

2020/06/25 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأكد عضو خلية الازمة النيابية غايب العميري، أن القطاع الصحي في البلاد عموما ومحافظة ذي قار خصوصا يعاني الإهمال والفساد منذ ٢٠٠٣.وقال العميري في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان حالة التردي التي تسيطر على هذا القطاع بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة.وأضاف العميري وهو نائب عن ذي قار، ان مستشفيات […]

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