2020/06/25 | 11:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تعلن فرض سيطرتها بقضاء الشنافية بعد نزاع عشائري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعلن فرض سيطرتها بقضاء الشنافية بعد نزاع عشائري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعلن فرض سيطرتها بقضاء الشنافية بعد نزاع عشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).