الزراعة النيابية تعد مسودة مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية

2020/06/25 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار سلام الشمري ، الخميس، عن الاعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية، مؤكدا أن القانون في طور الاعداد داخل اللجنة.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “من أولويات عمل لجنة الزراعة والمياه والاهوار هو العمل على تقديم مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية وتعويض العشوائيات”.وأضاف أن “اللجنة تبذل […]

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