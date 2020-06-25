2020/06/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- دهوك

افاد مصدر سياسي من محافظة دهوك، اليوم الخميس، باختيار علي تتر محافظا جديدا لدهوك خلفا لفرهاد الاترو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلفاً للاتروشي.. مجلس دهوك يختار علي تتر محافظاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلفاً للاتروشي.. مجلس دهوك يختار علي تتر محافظاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).