لليوم الثاني.. تطبيق حظر التجوال في الناصرية وغلق جميع الشوارع والمحلات

2020/06/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في ذي قار، الخميس (25 حزيران 2020)، بأن قوات حفظ القانون أجرت عملية تطبيق حظر التجوال في الناصرية لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات حفظ النظام في مدينة الناصرية، أجرت عملية تطبيق حظر تجوال الان ولليوم الثاني على التوالي".

وأشار إلى أن "القوات المذكورة آنفاً أقدمت على غلق جميع المحال والشوارع، تنفيذاً لقرار حظر التجوال الصحي".

ويوم السبت الماضي، أعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، فرض الحظر الشامل للتجوال، فيما أصدر 3 قرارات لمواجهة تصاعد عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا.

وقال الوائلي، في بيان، إنه "بالنظر لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين أبناء المحافظة، نتيجةً لعدم الالتزام بالعلاج الوحيد لهذا الوباء الخطير، والمتمثل بتطبيق شروط السلامة في التباعد الاجتماعي، وارتداء مستلزمات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، وهو ما أدى الى تفشيه في عموم مدن وقصبات محافظتنا للأسف الشديد".

وأضاف: "ومن اجل الحفاظ على أرواحكم والسيطرة في مواجهة هذا الوباء الفتاك، وبما يتناسب مع إمكانات المؤسسة الصحية، الفنية واللوجستية والبشرية، والتي بدأت تواجه الآن ضغطاً كبيراً بسبب الإعداد الكبيرة للحالات المصابة الراقدة ووصول مستشفى الحسين لطاقته الاستيعابية القصوى، وتزايد حالات الإصابة المسجلة بين الكوادر الطبية والتمريضية، التي تقف في خط الصد الأول لمواجهة الوباء، واستشهاد عدد منهم، وتضاعف الاستهلاك في كميات الأوكسجين الطبي، والعلاج المخصص للمرضى بشكل كبير جداً، فضلاً عن حالة الإرباك والفوضى الناتجة عن هذا".

وقرر المحافظ " فرض حظر تام وشامل للتجوال للعجلات والإفراد وتعطيل دوام الدوائر كافة، ومنع وإغلاق جميع الأنشطة التجارية والرياضية والاجتماعية، باستثناء الأقسام الخدمية لدوائر وزارة البلديات والكوادر الصحية والأمنية، و أسواق بيع الأغذية، والعجلات الناقلة لها وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم السبت الموافق 20 حزيران 2020 وحتى إشعار آخر".

وأضاف: "على مديرية شرطة ذي قار والمنشآت، ومديرية مرور ذي قار، والدوائر الأمنية بمختلف صنوفها، أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق هذا القرار على الجميع، والنزول إلى الشوارع وإغلاق الطرق الداخلية والخارجية فوراً، ومحاسبة المخالفين واحتجاز عجلاتهم".

ونبه إلى ان "كل جهة أو أفراد، يتحملون المسؤولية القانونية كاملةً في حال ضبط قيامها بأي تجمع اجتماعي أو رياضي، أو ثقافي، وفقاً لقانون العقوبات النافذ".

وناشد المحافظ "الجميع بضرورة الالتزام بذلك طوعياً ،والتعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل تطبيق هذا القرار، حفاظاً على أرواحهم وأرواح أحبتهم، ومنع عدم انهيار المؤسسة الصحية .



حفظكم الله جميعاً ومنَ على محافظتنا وعراقنا بالصحة والأمان".

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